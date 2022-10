Ha ucciso la figlia disabile e si è suicidato | Francesco e la fragilità della disperazione

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Mi capita spesso, durante le interviste, di avere a che fare con genitori di figli con disabilità. Parliamo tanto e di tutto e indipendentemente dalla finalità di quella chiacchierata, c’è un argomento che torna e ritorna sempre, con prepotenza e con delicatezza. Si tratta di una domanda, in realtà, che quegli stessi genitori si pongono senza però trovare mai una risposta esaustiva, rassicurante e confortevole. Ed è proprio la mancanza di questa che, a volte, si trasforma in un tormento. Che ne sarà di mio figlio dopo di me è una domanda che non lascia tregua, soprattutto ai genitori che hanno un figlio con disabilità. Si chiedono chi sarà la persona che prenderà il loro posto, se sarà in grado di comprendere i silenzi e i disagi, se saprà occuparsi di quel ragazzo con la stessa premura e l’amore che appartengono a un genitore. Domande, queste, che forse si poneva anche ...