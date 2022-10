Pianeta Milan

Ma Luciano è tipo che non. Per prima cose le critiche ricevute per il turnover con il ... Troppo spesso fatale lo Spezia, sia nell'anno diche a dicembre della scorsa stagione. E non ...Igor Tudor nonl'Italia e il campionato di Serie A. L'allenatore di origine croata, da quando ha assunto ... Sul centrocampista Vecino c'è il Valencia di. Tutte le news sul ... Gattuso dimentica il Milan: “Scudetto Spero lo vinca il Napoli”