Due di picche di Daniele Dal Moro a Elenoire Ferruzzi Lei si infuria

Elenoire Ferruzzi non ha preso per niente bene ildiche le ha rifilato Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip . Per la signora che dice di abitare a CityLife , l'ex tronista si vergognerebbe di esternare il suo innamoramento. ...La responsabilità di fare questa spinosa confidenza è toccata a Giaele De Donà e l'icona gay non ha preso bene ildi. Elenoire Ferruzzi non digerisce il "di" di Daniele Dal Moro ...Elenoire Ferruzzi dopo essersi sfogata con i coinquilini ha minacciato di abbandonare la Casa, urlando contro gli autori in ...Nella notte Elenoire Ferruzzi avrebbe litigato con gli autori in confessionale, il video che riprende il momento in cui si sentono le urla è virale ...