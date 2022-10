Dimissioni Allegri | arriva la notizia sulla Juventus

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nicolò Schira, noto giornalista sportivo sul suo Twitter, fornisce delle risposte ai tanti dubbi riguardo leed il futuro di Massimilianopanchina della, a margine di una disastrosa eliminazione maturata con 4 sconfitte in 5 partite in Champions. Il giornalista scrive: ”Per i tanti che lo chiedono: Maxnon si dimette e la dirigenza dellanon lo esonererà dopo l’eliminazione dalla Champions. Avanti insieme almeno fino al Mondiale. Nella sosta il club farà un primo bilancio sull’operato del tecnico’‘.MassimilianoChampionse la Juve, prove di futuro Sebbene sia maturata una cocente eliminazione, che nella fase ai gironi ...

Carmine Tool De Filippo chiede subito la testa di: "Un allenatore vero darebbe lenell'intervallo. Vergognoso". Anche Nicola Pagano, sempre su Twitter, chiede ledel ...L'anti -potremmo definirlo, Silvio Baldini . Juve guarda Baldini:bis, Palermo e poi Perugia . Baldini spiega le, le parole per la figlia disabile . Juve guarda Baldini:...Continuano le critiche a Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus riceve un nuovo attacco frontale sul suo operato ...Max Allegri è sempre stato visto come il principale colpevole in casa Juventus, per questo motivo fa davvero strano vederlo difendere.