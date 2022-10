Sorriso Inter | Lukaku convocato per il match contro il Plzen di domani

L'ha bisogno dei suoi gol per continuare la striscia di tre successi di fila in campionato e il belga ha una gran voglia di dare una mano. Leggi i commenti Calcio Coppe: tutte le notizie 25 ...A San Siro, alla penultima giornata, andava in scena un derby in cui l'di Stramaccioni ... Il Principe nerazzurro, che del Racing è stato bandiera e dirigente, non avràdomenica sera. ...Romelu Lukaku è ad un passo dal rientro: il belga ieri si è allenato in gruppo, col Plzen potrebbe anche giocare un quarto d'ora Matteo Pifferi "Un sorriso… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...