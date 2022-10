Roma | sequestrato il centro sportivo sulla via Flaminia | irregolarità sulla sicurezza

La struttura non si era mai dotata del progetto di sicurezza antincendio, richiesto dai vigili del fuoco già nel 2019. Vie di fuiga intralciate e impianto elettrico fuori ...... pare che l'intenzione sia, almeno per l'ex capitano della, di tornare a toni più miti. Totti ...lui ha chiesto la mano a Ilary Tira e molla Nelle loro frecciatine pare che Ilary abbia...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...