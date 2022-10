Reddito di cittadinanza | perché è un fallimento | colloqui con il contagocce | ma in tre anni 4 su 5 sono senza lavoro

Vanno aggiunte le altre prestazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia, maternità, assegni nucleo familiare,di), pari a 6,2 miliardi (23,2 per cento del totale). La ...Attacca i percettori didi, la politica dei bonus, rilancia la flat tax e dice che all Italia serve una politica industriale, attacca gli oligarchi che sfruttano le concessioni ...(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "C'è un tema di povertà dilagante" da non "ignorare. Sua Santità Papa Francesco, a cui rivolgo un affettuoso saluto, ha di recente ribadito un concetto importante: 'La povertà ...Secondo Giorgia Meloni, "c'è un tema di povertà dilagante da non ignorare. Vogliamo mantenere e aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti non in condizioni di lavorare ma, per gli altri, ...