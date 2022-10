Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | scoop di Venza | “Ha scritto ad una ex dama del Trono Over”

e sono tornati insieme Nessuna risposta ufficiale, ma i pettegolezzi sulla coppia non si arrestano. Dopo l'esclusiva lanciata da Chi ,ha fatto intendere che tra i due non ci sia nessun ritorno di fiamma. Nelle ultime ore è giunta una nuova indiscrezione , lanciata da Amedeo Venza . L'esperto di gossip ha condiviso ...e Tomaso Trussardi sono tornati insieme Nessuna risposta ufficiale, ma i pettegolezzi sulla coppia non si arrestano. Dopo l'esclusiva lanciata da Chi ,ha fatto ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme Nessuna risposta ufficiale, ma i pettegolezzi sulla coppia non si arrestano. Dopo ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme Nessuna risposta ufficiale, ma i pettegolezzi sulla coppia non si arrestano. Dopo l'esclusiva lanciata da Chi, Michelle Hunziker ...