(Di martedì 25 ottobre 2022) Arrivano nuovi aggiornamenti sulledi, ex portiere della Juventus in cura dallo scorso 23 aprile per la rottura di un aneurisma. Le prime fasi sono state difficili, poi un miglioramento e adesso un leggero. La situazione è comunque positiva, come conferma il figlio Andrea attraverso i profili social. “Ci siamo assentati perché è stato un periodo non facile dopo l’operazione che papà ha avuto. Ci sono stati passinella sua condizione, ma ad oggi si stalentamente. Spero di darvi belle notizie più avanti”.è stato ricoverato a metà giugno all’ospedale di Alessandria dopo il malore ad Asti dove si trovava per un evento benefico. L'articolo CalcioWeb.

CalcioWeb

...che oggi ha a disposizione l'antidoping per accertarsi che tutti gareggino nelle stesse. ... Chi ha creduto fortemente in questo Gruppo è il vicepresidente dell'Omceo Roma,De Lillo . ......oppongono all'allargamento perché prevedono un peggioramento dell'ambiente e delle loro... Il presidente dell'Emilia - RomagnaBonaccini, in un post su Facebook, ha spiegato che il ... Le condizioni di Stefano Tacconi: “passo indietro, ma si sta riprendendo” Il Milan, prossimo avversario del Torino in campionato, è atteso stasera da un'importantissima sfida in Champions League sul campo della Dinamo Zagabria, decisiva ai fini ...Continua non senza difficoltà la lunga strada verso un completo recupero per Stefano Tacconi, in cura dal 23 aprile dopo un aneurisma cerebrale. A rompere il silenzio sulle condizioni dell'ex portiere ...