Iran | non si placano le proteste del velo Altre due giovani donne uccise ma la polizia nega

Insi placano le proteste. E mentre la gente continua a manifestare nelle piazze e nelle strade arrivano ...Il messaggio lanciato da Giulia Salemi nel noto programma: 'La vostra libertà è anche la nostra'è la prima volta che l'ex gieffina rompe il silenzio sull'attuale situazione in, dato che è ...Oltre 50 anni senza lavarsi in 94 anni di vita. È il record di Amou Haji, eremita iraniano soprannominato «l'uomo più sporco del mondo» che è ...L'eremita mangiava carne di animali morti per strada e fumava una pipa. Nel 2013 sulla sua vita fu realizzato un breve documentario ...