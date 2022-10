È morto l' uomo più sporco del mondo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Si è spento all'età di 94 anni, Amou Haji, l'eremita conosciuto come "l'piùdel", che non si lavava da quando era poco più che ventenne, nel lontano 1954. Praticamente mezzo...

Per l', però, non c'è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso.Era considerato 'l'più sporco del mondo'. Amou Haji, èdomenica scorsa, il 23 ottobre, nel villaggio di Dejgah, in Iran. L'anziano eremita, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa IRNA citata dal ...E’ morto Amou Haji, l’uomo più sporco del mondo. E’ morto il 23 ottobre nel villaggio di Dejgah, nella provincia meridionale di Fars, in Iran. Aveva 94 anni. La notizia è stata pubblicata dal… Leggi ...Osama Paolo Harfachi è stato trovato morto nella sua cella la mattina del 18 ottobre, cinque giorni dopo l'arresto ...