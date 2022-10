Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | autogol di Ljubicic | Champions League News

Commenta per primo Ad arbitrare il match trae Milan, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà il polacco Szymon Marciniak ; nell'unico precedenti i rossoneri hanno perso 3 - 2 ad Anfield contro ...Il Milan di Pioli sta dando il tutto e per tutto in questo match contro la. Matteo Gabbia è stato autore di una magnifica rete che ha mandato in visibilio tutti i tifosi. Raddoppio ...Il Milan va a vincere sul campo della Dinamo Zagabria, ed ora ai rossoneri nell'ultima partita, in casa contro il Salisburgo, basterà un punto per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale.I rossoneri piegano la Dinamo Zagabria anche al ritorno e ora basterà un punto nell’ultima gara per qualificarsi agli ottavi. La Dinamo Zagabria mostra di avere una discreta organizzazione e il Milan ...