Cristiano Ronaldo torna in Serie A | bomba di mercato | destinazione a sorpresa

(Di martedì 25 ottobre 2022) Continuano i problemi della stella portoghese al Manchester United: sempre più probabile un suo addio già nel prossimodi gennaio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La decisione di lasciare il campo prima della fine del match contro il Tottenham è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso nel rapporto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tra i giocatori sentiti Cuadrado, Chiellini e Bonucci,si è rifiutato di presentarsi. In ognuno dei tre anni le perdite di esercizio sarebbero state, sui libri contabili, di alcune ...Tra i calciatori interrogati dai pm non c'èper cui era stata fatta richiesta di rogatoria internazionale, vista il suo attuale domicilio in Inghilterra, ma il portoghese attraverso ...Al centro di tanti rumors relativi al proprio futuro, Cristiano Ronaldo si "bccca" anche qualche commento negativo da personaggi illustri del pallone. La sua situazione al Manchester United sta ...Il quotidiano britannico The Sun nelle ultime ore ha lanciato una bomba secondo la quale Cristiano Ronaldo, ormai in rotta con il Manchester United, sarebbe intenzionato a ritornare in Serie A durante ...