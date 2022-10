Benfica Juve LIVE | le scelte ufficiali | riscaldamento in corso

(Di martedì 25 ottobre 2022) Al Da Luz, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Da Luzsi sfidano nella quinta giornata dei gironi di Champions League. Sintesi0-0 MOVIOLA Inizio alle ore 21.00 Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0: tabellino e marcatori(4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Enzo Fernandez, Florentino; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt. A disp. Leite, Gilberto, Verissimo, Neres, Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Brooks, Musa, Victor, Araujo, Bernardontus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, ...

Sintesi0 - 0 MOVIOLA Inizio alle ore 21.00 Migliore in campo: a fine primo ...- Juventus, novità negli undici titolari bianconeri: out per un problema all'anca. Tuttavia, c'è anche una scelta tecnica da parte di Allegri. Manca sempre meno al fischio d'inizio di- Juventus, gara valevole per la quinta giornata di Champions League. Appuntamento importantissimo per i bianconeri, che non possono esimersi dal conquistare i tre punti se vogliono alimentare ...Paolo Montero si dimostra soddisfatto dopo la vittoria della Juventus U19 contro il Benfica, che vale il passaggio ai sedicesimi ...L'ex capitano a colloquio con il tecnico nel prepartita allo stadio 'Da Luz', dove i bianconeri sono costretti a vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League ...