(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nuovaferroviaria per, che realizzerà incon altre 2 aziende il Lotto 4 della linea che collegherà Cluj - Napoca a Episcopia Bihor, in. Lo si legge in un nota n cui ...

L'aggiudicazione, che diventerà efficace dopo le verifiche della procedura di gara, veceleader del consorzio realizzatorecon una quota del 50%, insieme a Pizzarotti (30%) e Salcef (20%). Con ...Il 12 ottobre, ed è lo sviluppo più recente, il colosso(già Salini Impregilo) si è ... seguendo le lineefornite da organizzazioni ambientaliste, università ed enti di ricerca ... Webuild: guida consorzio per commessa in Romania da 490 milioni (ANSA) - MILANO, 24 OTT - Nuova commessa ferroviaria per Webuild, che realizzerà in consorzio con altre 2 aziende il Lotto 4 della linea ...Il raggruppamento Webuild e Pizzarotti, in consorzio, guidato da Webuild (70%), ha vinto un lotto da 616 milioni di euro di valore complessivo della linea ferroviaria veloce Palermo-Catania, il proget ...