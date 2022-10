Vince solo l’Ajax | crollo PSV – Eredivisie | il punto dell’11ª giornata

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 ottobre 2022)trionfa per 1-4 sul difficile campo di Waalwijk. Il Feyenoord si ferma contro il Fortuna Sittard, e PSV e AZ cadono in trasferta L’11ªdiha portato incredibili sorprese. Il PSV Eindhoven di van Nistelrooij è crollato per 4-2 in casa del Groningen, e il Feyenoord non è andato oltre l’1-1 contro il Fortuna Sittard. Non fa notizia la vittoria per 1-4 delcontro l’RKC Waalwijk, ma classifica alla mano quello dei lancieri (che saltano a +4) è un successo importante. La massima serie del calcio olandese è un’esclusiva di Mola (clicca QUI per la registrazione gratuita)., come da pronostico, trionfa per 1-4 in casa dell’RKC Waalwijk. Passata in vantaggio con Berghuis, la squadra di Schreuder è stata ripresa dai padroni di casa con il gol di Clément. Nella ...