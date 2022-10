Uniti con l’Ucraina e… Primo contatto Italia-Usa tra Tajani e Blinken

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Antonio, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha avuto oggi un colloquio telefonico con Antony, segretario di Stato americano. Il ministrono l’ha definito “cordiale e affettuoso”. “Nel confermare l’assoluta priorità che l’attribuisce al rapporto con gli Stati, il ministroha espresso la volontà di approfondire ulteriormente le eccellenti relazioni bilaterali e di proseguire nell’impegno comune per affrontare le sfide globali”, si legge in una nota diffusa dalla Farnesina. I due, recita ancora il comunicato, “hanno convenuto circa l’importanza di continuare a lavorare insieme per assicurare pace e giustizia in Ucraina, garantendo continuo sostegno a Kiev e mantenendo un atteggiamento di massima fermezza nei confronti della ...