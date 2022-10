Ultime Notizie – Serie A dopo Mondiali 2022 | Napoli-Juve il 13 gennaio e Inter-Milan il 5 febbraio

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il derby di ritorno traè in programma domenica 5alle 20.45;ntus si giocherà venerdì 13alle ore 20.45;-Roma domenica 29sempre alle 20.45. La LegaA ha comunicato gli orari di tutte le partite tra la diciassettesima e la ventunesima giornata di campionato, all’inizio del 2023 e quindila parentesi dei. Diciassettesima giornata: Fiorentina-Sassuolo, sabato 7ore 15.00;ntus-Udinese, sabato 7ore 18.00; Monza-, sabato 7ore 20.45; Salernitana-Torino, domenica 8...

Il Sole 24 ORE

E in effetti oggi il calo del gas , ai minimi da quattro mesi nel future novembre, ha offerto una sponda all'ottimismo, nonostante il future dicembre sia ancora oltre i 130 euro e le...Ascolta questo articolo Dopo lerelativo all'arrivo degli handle e di corposi rincari per i propri abbonati, YouTube , ... Passando alle playlist , questeacquisteranno maggiori dettagli , ... Ucraina ultime notizie. Nato, «accuse Mosca su bomba sporca Ucraina sono assurde» Prima dei 90 minuti: Ultima giornata di campionato. Mentre il Lanús e l'Aldosivi, la prima di queste vincitrice del Torneo de Transición, disputato nel 2016, servito come cambio di format della ...Queste le parole di Francesco Frati, rettore uscente dell’università di Siena che si appresta a cedere l’incarico, che ha ricoperto negli ultimi sei anni, al rettore eletto Roberto Di Pietra. Su Frati ...