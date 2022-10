Tennis | Doping Cahill al fianco di Halep ' Impossibile sia colpevole'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La rumena è risultata positiva ad un controllo effettuato agli Us Open ROMA - Sospesa temporaneamente venerdì scorso per essere risultata positiva a una sostanza vietata, Simonaha ricevuto il ...

La rumena è risultata positiva ad un controllo effettuato agli Us Open ROMA - Sospesa temporaneamente venerdì scorso per essere risultata positiva a una sostanza vietata, Simona Halep ha ricevuto il ...... voto 2 Da leone a pecora: il nuovo eroe delafroamericano è troppo legato alle sue lune e, ... non sarebbe mai dovuta scivolare su un'accusa di24 ottobre 2022Le accuse dell'ex campione rumeno che difende a spada tratta Halep, trovata positiva al Roxadustat durante un controllo agli US Open ...L'ex numero 1 del mondo pare avere pochi dubbi e fa i nomi di due tenniste nella stessa situazione che, a suo dire, sarebbero state “coperte” ...