Sondaggi | Fratelli d’Italia non si ferma più | sfonda quota 28% Il governo Meloni parte da una fiducia del 42% come il Conte 2

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’effetto trascinamento funziona ancora un mese dopo le elezioni politiche. La vittoria die di Giorgiadiventa un trionfo nelo settimanale di Swg per il TgLa7 che cade nella settimana della formazione e del giuramento del nuovo. Secondo l’istituto triestino Fdianche28 per cento, con un balzo di quasi un punto nell’ultima settimana. A inseguire sono Pd e M5s, separati da qualche decimale: i democratici si conno al 17 per cento, mentre i 5 Stelle arretrano leggermente al 16,4. Sembra stabile la situazione della Lega all’8,6, mentre guadagna qualcosa il polo centrista Azione-Italia Viva (8,4, +0,3). A registrare la flessione più significativa è invece Forza Italia: nei giorni delle performance ...

