(Di lunedì 24 ottobre 2022) Jannikse la vedrà contro Cristiannel primo turno del torneo ATP 500 di(cemento indoor). L’altoatesino torna in campo dopo la semifinale di Sofia, dove si è dovuto ritirare nel finale di terzo set contro il danese Holger Rune a causa di un problema fisico. L’obiettivo Finals di Torino è sostanzialmente svanito ma fare bene nella capitale austriaca diventa un imperativo per potersi avvicinare sempre di più alla top ten. Con il cileno non ci sono precedenti all’attivo.partirà largamente favorito secondo i bookmakers. La superficie, infatti, non sembra dare una grossa mano al tennista sudamericano. Quest’ultimo, nonostante un clamoroso quarto di finale raggiunto a Wimbledon, sta disputando una stagione con più ombre che luci. Il vincitore troverebbe al secondo turno uno ...

All'esordio incrocerà il cileno Cristian per cominciare nel migliore dei modi la sua avventura. In caso di successo, potrebbe esserci lo scontro contro l'argentino Francisco Cerundolo. Sinner-Garin in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2022 Quando e come seguire la sfida tra Jannik Sinner ed il cileno Garin, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2022. È risalente a sabato 1 ottobre, l'ultima gara ufficiale (valevole per un posto nella finale del Sofia Open) nel circuito Atp di Jannik Sinner. L'altoatesino ha subìto un brutto infortunio alla cavigli ...