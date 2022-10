Scontro scuolabus con Suv a Jesi | cinque feriti non gravi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Unodel Comune diè stato coinvolto in un incidente stradale, nel corso del quale sono state feritepersone, tra queste una bambina, per fortuna in modo non grave. L'incidente è ...

Sono rimasti feriti nell'impatto, oltre alla bimba, un'assistente scolastica e l'autista dello, il conducente del Suv e il figlio 16enne che viaggiava con lui. I soccorsi sanitari hanno ...... l' autista delloe due bambini hanno riportato gravi ferite , mentre il macchinista del convoglio è rimasto illeso . Le cause dellefra i due mezzi non sono ancora chiare : sono ...Uno scuolabus del Comune di Jesi è stato coinvolto in un incidente stradale, nel corso del quale sono state ferite cinque persone, tra queste una bambina, per fortuna in modo non grave. (ANSA) ...Traffico in tilt Tanta paura all’incrocio tra via Puccini e via Bixio a Jesi dove uno scuolabus è rimasto coinvolto in uno scontro. Sei i feriti tra cui due bambini. Intorno alle 13, lo scuolabus stav ...