Plusvalenze Juve | notificata la chiusura delle indagini al Cda della società

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Torino – La Procura di Torino ha notificato ai componenti del Cdantus l’avviso di conclusionepreliminari che avevano avuto inizio nell’estate 2021. Analogo avviso è stato notificato a dirigenti con responsabilità strategiche, ai componenti del collegio sindacale e al revisore legale. Lo comunica in una nota la procura torinese in cui si sottolinea che i reati per i quali si procede “sono, principalmente, il falso nelle comunicazioni sociali e le false comunicazioni rivolte al mercato trattandosi diquotata nel mercato telematico azionario”. Nella nota la procura ricorda che “le annualità prese in considerazione dall’istruttoria ora conclusa sono tre il 2018 (bilancio approvato il 24 ottobre 2019), il 2019 (bilancio approvato il 15 ottobre 2020) e il 2020 (bilancio ...