Platinette | “Ingrassai per amore | gli piacevano grassi” E su quella cena con Giorgia Meloni

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è stata un fiume in piena fra le pagine del Corriere della Sera. Ha parlato di politica, dei suoi esordi e dei suoi amori. “Sono di Parma, ma sono cresciuto in piccole frazioni tra Langhirano, il paese di mia madre, e Felino, dov’ era nato mio padre. Sono del 1955, cresciuto in piena epoca DC, e non mi è mai venuto in mente di dire: mamma sono gay. Una volta trovò dei collant nella mia camera, li lavò e li mise nel cassetto insieme ai calzini. Mio padre invece era uno zombie, nel senso buono. Nell’ultima fase della vita disse che mi avrebbe voluto dottore”. In gioventù si è prostituita, salvo poi darsi al cabaret. “Andavo a battere sui marciapiedi, battevo per strada lungo i viali, come si dice nelle canzoni. A scuola passavo per essere uno dei due più bravi della classe, e insieme davamo i compiti ma col cavolo gratis, in cambio di prestazioni. A vent’ ...