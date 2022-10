Miriam Leone | weekend romantico a Palermo | il suo costume intero fa tendenza

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non c’è solo il lavoro nella vita di, che, appena può fa tappa nella sua Sicilia per godersi qualche giorno di relax. L’attrice approfitta degli ultimi sprazzi di sole di ottobre per una giornata al mare, in compagnia del marito, Paolo Carullo, e per un. Gli occhi, però, sono tutti puntati sullo splendidoindossato da, che ha fattonell’estate 2022, e che continua ad essere gettonato in questo autunno così caldo. Tutto ciò che latocca diventa d’oro, anche nel campo della moda.e l’amore per la sua Sicilia Un’estate che non sembra finire mai: ne sono testimoni...