“È un maschietto!” UeD | il fiocco sarà celeste | il video dell’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022)in arrivo per l’ex UeD e oggi influencer seguitissima: Ludovica Valli è incinta per la seconda volta e finalmente ha svelato il sesso di ‘Bebè 2’, come lo chiama lei. I suoi quasi 2 milioni di follower aspettavano da tempo questo annuncio. Annuncio che è arrivato poche ore fa e attraverso undolcissimo che coinvolge anche la primogenita avuta dall’amore con l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, Anastasia. Nata nel 2021 e spesso protagonista dei suoi contenuti social,presto una sorella maggiore. Leggi anche: “Quegli occhi…”. Manuel Vallicella, Ludovica Valli sconvolta: le immagini dopo la sua morte Ludovica Valli incinta svela il sesso del secondo figlio Ludovica Valli aspetta un maschietto. Il 7 agosto scorso aveva dato la notizia di essere incinta per la seconda volta, ora ...