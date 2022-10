Cornaredo Milano | uomo ucciso a colpi di arma da fuoco | aveva litigato con una donna in un bar

indagano i carabinieri 24 ottobre 2022 13:27), uomo ucciso a colpi di arma da fuoco: aveva litigato con una donna in un bar - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...Un 45enne è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco: il delitto nella serata di ieri a, in provincia di. Indagano i carabinieri. Riverso in auto con delle ferite d'arma da fuoco. Così è stato trovato dai carabinieri un uomo di 45 anni nella tarda serata di ieri a ...A Cornaredo, in provincia di Milano, un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella tarda serata di domenica. Poco prima aveva litigato con una donna in un bar. L'uomo, un marocchino 45enne preg ...Auditorium della Filanda gremito in ogni ordine di posto nel pomeriggio di sabato per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università delle Tre Età di Cornaredo.