Concorso straordinario bis | le GRADUATORIE Aggiornato con Marche

(Di lunedì 24 ottobre 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo .

Assunzione a tempo determinato per i vincitori delbis Una scuola ci chiede un docente è vincitore delbis nel mese di novembre 2022, quindi a lezioni ormai avviate; il docente in questione è già in ...... alle attività operative hannopattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri,... Le operazioni di controllodel territorio si sono concentrate in alcune specifiche ...PADOVA - Mercoledì prossimo prenderanno servizio in tutta la provincia 94 nuovi insegnanti. Entro la fine dell’anno, invece, le “assunzioni” potrebbero arrivare a quota ...I vincitori del concorso straordinario bis secondo la normativa saranno assunti a tempo indeterminato solo a seguito di una procedura.