Chi sono e di cosa parlano i 10 tiktoker più seguiti dell’autunno 2022

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 24 ottobre 2022) TikTok è un social network ormaissimo, non solo dai più giovani. Ma qualipiù? Nella lista che vi proponiamo cinomi conosciutissimi anche a chi non ne sa proprio nulla dei social, come l’italianissimo Khaby Lame (che al momento conta ben 150 milioni di followers in tutto il mondo) e nomi che stanno iniziando a farsi sempre più largo sulla piattaforma social più “cool” del momento, come Fabiola Baglieri e Faffapix. Ma vediamo chi si è aggiudicato un posto nella top 10 di questo autunno. L'articolo proviene da Roba da Donne - News.