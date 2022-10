Antinfluenzale nelle farmacie aderenti | “Un’opportunità in più | abbiamo le dosi”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Lesono arrivate e adesso siamo autorizzati a somministrarle”. Così il dottor Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bergamo, traccia il punto della situazione all’inizio della campagna. In Lombardia, come in altre regioni italiane, leall’iniziativa effettueranno le vaccinazioni: sono aperte le prenotazioni e hanno preso il via le prime iniezioni. “Il servizio – spiega il dottor De Amici – offre ai cittadiniin più per potersi vaccinare. È un’ulteriore opzione che si aggiunge alla possibilità di vaccinarsi recandal medico di medicina generale o all’hub vaccinale anti-Covid. L’obiettivo è quello di estendere il più possibile la copertura della popolazione sull’esempio di quanto è stato fatto per le ...