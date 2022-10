VIDEO Sguardi sexy | fobie e… chi rimorchia di più | risate con Montano e Bortuzzo

Dire

Visibilmente commossa, gli occhi lucidissimi, la neo premier scambiadi intesa e sorrisi ... a partire da audio, microfoni e- wall, una sorta di schermo a tutto parete, che potrà essere ...di intesa e sincero calore si sono ravvisati nel salone della Campanella, da dove poi ... Qui sotto è possibile vedere ildel momento di passaggio della Campanella per il primo Consiglio ... VIDEO | Meloni: "Su di me consenso unanime del centrodestra". Ma gli sguardi di Berlusconi e Salvini... Per la breve durata del discorso di Meloni il linguaggio del corpo dei due leader è una sincopata coreografia di ghigni, occhi mobili, scatti delle ...Mentre la premier incaricata parla dopo le consultazioni, gli alleati (silenziosi) si guardano e senza dire nulla sembrano dire molto ...