Secondo ko consecutivo per il Tottenham

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il Newcastle supera per 2-0 il: i gol di Wilson e Almiron decisivi per la vittoria dei bianconeri Momento critico per ildi Antonio Conte, che incassa la seconda sconfitta consecutiva in Premier League. A passare contro gli Spurs è il Newcastle, che vince 2-0 con le reti di Wilson e Almiron. Con questa vittoria i Magpies si portano al quarto posto in Premier League, a sole due punti di distanza proprio dagli Spurs. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Eurosport IT

