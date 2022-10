Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 23 ottobre 2022) Una donna che ha fatto dellala sua, anche se ha iniziato nel mondo degli audiovisivi. Una voce straordinaria, che declina tutti i generi possibili partendo dal soul, passando ampiamente per la dance, arrivando al pop e addirittura alla lirica. Il verbo diè migliorarsi sempre ei giovani cheno realizzare il loro sogno di ritagliarsi un posto importante nel mondo delle note. Quel sogno che lei ha realizzato grazie anche a Zucchero, che la scoprì quasi per caso in un locale della Versilia, promovendola subito come corista nei suoi tour mondiali e nella realizzazione di dischi che hanno fatto epoca. E poi la sperimentazione, che è sempre parte fondamentale delladi. ...