Russia | jet si schianta su un edificio in Siberia | immagini-choc

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un caccia russo Sukhoi Su-30 si èto durante un volo di prova sulla città di Irkutsk, in. Morti i due membri dell'equipaggio che erano a bordo. "L'aereo è precipitato in città, in un'area residenziale. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e i soccorsi", ha reso noto il servizio stampa della Direzione principale del ministero per le situazioni di emergenza russo, citato da Interfax. Meno di una settimana fa un altro aereo da guerra russo si erato vicino a un condominio nel porto di Yeysk nel Mar d'Azov ed è esploso, uccidendo 15 persone e ferendone altre 19. L'incidente di oggi è l'undicesimo avvenuto a un jet da guerra russo non in combattimento da quando Mosca ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio. Esperti militari hanno notato che poiché il numero di voli militari russi è aumentato notevolmente durante ...

Lunedì scorso, unmilitare Sukhoi Su - 34 si è schiantato contro un condominio nella città meridionale di Yeysk, vicino all'Ucraina, uccidendo almeno 15 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Sindaco Energodar: russi tengono in ostaggio bimbi. LIVE ...(LaPresse) Un caccia russo Sukhoi Su-30 si è schiantato durante un volo di prova sulla città di Irkutsk, in Siberia. Morti i due ...