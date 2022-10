Live Roma-Napoli 0-0 Spalletti sceglie Osimhen e Olivera

All'Olimpico, il match valido per l'11ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico si affrontanoe Napoli nel match valido per l'11ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiNapoli MOVIOLA Inizio alle 20.45 1 - Primo controllo per il Napoli Migliore in ...A centrocampo Camara, alla seconda partita consecutiva da titolare 2022 - 10 - 23 20:01:46 Formazione ufficiale(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, ...20.30 - Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Ci sono tanti impegni, come quelli già passati. Dobbiamo guardare di partita in partita, f ...Mourinho rilancia dall'inizio Zaniolo in coppia con Abraham, c'è Camara (e non Matic) a centrocampo. Sulle fasce il rientrante Karsdorp e Spinazzola. Spalletti schiera da titolare Osimhen (preferito a ...