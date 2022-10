Leggere Platone per salvarci dalle storie che ci dividono

(Di domenica 23 ottobre 2022) Già, in uno dei dialoghi sulla Repubblica, aveva messo in guardia dai rischi dell’arte, e più in generale della mimesi in quanto «potenza divina», forza irrazionale e pericolosa per L'articolo proviene da il manifesto.

Il Sole 24 ORE

Con allievi che arrivano fino al Giappone Nella vita Teo (ovviamente nome di fantasia) vende ricambi auto e non ha una formazione classica, ma aveva un sogno:, ma non in una qualsiasi ...... in particolare di quell'Accademia chein persona aveva aperto nel 387 a. C. Tramontava ... fra le altre cose, imponeva ai suoi monaci di imparare ae a scrivere. E affidò loro il ... I classicisti di ritorno nella rete di Athena Nova Una scuola online per lo studio delle lingue antiche, dove è possibile apprendere undici lingue antiche sotto la guida di 27 insegnanti distribuiti non solo in diverse università italiane, ma anche in ...