Instagram | ecco il trucco per essere invisibili e non farsi trovare

Leggi su computermagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022)è un social network meraviglioso, ma come tutte le piattaforme più conosciute anche questa ha i suoi segreti. Cosa possiami scoprire di nuovo? Anche susono disponibili dei trucchi eccezionali – Computermagazine.itEsiste una funzionalità che dovremmo usare più spesso, ed ora ve la spiegheremo. Di solito la soluzione più efficace per nonsuè quella di bloccare gli utenti ai quali si vuole impedire di risalire al proprio account. Per compiere questa operazione è davvero semplice, e gli utenti bloccati non ne riceveranno notifica, inoltre scompariranno del tutto. Per bloccare qualcuno suda smartphone, dovremo avviare l’app del social network e accedere al nostro account. Dopodiché andiamo sul simbolo della lente di ...