Mentalità ricca contro mentalità povera | non è solo una questione di mero denaro

Leggi su chenews

(Di sabato 22 ottobre 2022) Proviamo a comprendere la reale differenza tra l’agire con unada ricco e una da povero, tenendo presente che non sempre, sia l’una che l’altra, devono per forza essere accompagnati da una condizione di ricchezza e povertà. Ci sono persone ricchissime ma dalla, nel modo di pensare e nelle azioni: e allo stesso modo esistono persone poverissime, legate a circostanze nefaste della vita, che hanno una mente “lucida e”. Fonte Foto CanvaQuesta non è una battaglia tra gentee gente. Ci sono molte persone povere con unada ricchi, finanziariamente povere a causa delle circostanze. E ci sono molte persone forti di solidi fondi fiduciari, con una ...