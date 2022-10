Giuramento | la diretta dal Quirinale | Salvini arriva con Francesca Verdini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) E' il giorno deldel governo di Giorgia Meloni. I ministri algiureranno sulla Consultazione davanti al presidente Sergio Mattarella. In settimana sarà poi la volta della fiducia in aula alla Camera e al Senato. Non sono però attese "sorprese": l'avventura del centrodestra è iniziata. GOVERNO MELONI: LEGGI LA LISTA DEI MINISTRI Ore 9.48: I ministri nel Salone delle Feste I ministri del nuovo governo hanno preso posto nel salone delle feste deldove alle 10 iniziera' la cerimonia di. Matteoe Antonio Tajani sono seduti uno accanto all'altro. Presenti anche i parenti dei componenti del nuovo esecutivo, tra loro anche la moglie e i figli del leader della Lega. Ore 9.31: Lega, foto di gruppo per i ministri Foto di gruppo per la compagine dei ...