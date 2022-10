(Di sabato 22 ottobre 2022) Per la seconda volta in carriera,Testa vince la medaglia d'oro ai campionati. La prima volta in Spagna, nel 2019, ora si ripete in Montenegro, battendo in finale la bulgara Svetlana ...

Per la seconda volta in carriera, Irma Testa vince la medaglia d'oro ai campionati. La prima volta in Spagna, nel 2019, ora si ripete in Montenegro, battendo in finale la bulgara Svetlana Staneva con verdetto unanime (5 - 0). L'azzurra, soprannominata "Butterfly", si conferma campionessa d'Europa. Europei, trionfa Irma Testa! Battuta Staneva: oro nei 57 kg Irma Testa si conferma campionessa d'Europa. La pugile campana batte in finale la bulgara Svetlana Staneva e vince ancora la medaglia d'oro nella categoria 57 kg. La campana batte la bulgara Staneva (5-0) nella finale della categoria 57 kg e conferma così il titolo conquistato nel 2019 in Spagna. Argento invece per Bonatti (48 kg)