Coppa del Mondo di Sci Alpino | saltano le gare di discesa maschile

(Di sabato 22 ottobre 2022) A causa della mancanza di neve e dell'impossibilità di mettere in sicurezza il tratto finale della nuova pista di Zermatt-Cervinia, ledimaschili dei prossimi 29 e 30 ottobre sono cancellate. La FIS non recupererà le duecancellate. In programma restano le due discese femminili di sabato 5 e domenica 6 novembre e il controllo neve relativo a queste competizioni è programmato per il 25 ottobre prossimo. (fisi.org)(foto@fisi.org)