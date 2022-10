Abbandono dei rifiuti 3300 multe negli ultimi mesi

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 22 ottobre 2022) Aumentano i dispositivi di controllo di Kyma Ambiente in tema di reati ambientali.selvaggio di ingombranti per strada e conferimento diin orari non consentiti al centro dell’attenzione della società in house del Comune di Taranto.Nelle ultime ore sono state installate nuove videotrappole in zona Salinella-Taranto 2 e nei prossimi giorni ne verranno posizionate altre, potenziando la fornitura già presente in tutti i quartieri cittadini, per un totale di dispositivi che attualmente supera le 90 unità.Un lavoro portato avanti in stretta sinergia con la Polizia Locale di Taranto. Sanzioni comminate: in questidel 2022 sono stati elevati oltre 3.300 verbali. In totale, a partire da luglio 2021 fino alle ultime rilevazioni, si è superata quota 4.500per un ammontare complessivo di circa 290mila ...