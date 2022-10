la Repubblica

Per una notte trascorsa in vacanza in Alto Adige si potrà a pagare sino a 5 euro di imposta di soggiorno, il doppio dell'attuale tetto massimo, fissato a 2,50 euro. La modifica è stata votata nei ...CUNEO CRONACA - " Le case di riposo non possono restare chiuse un giorno a settimana o non accendere il riscaldamento per contrastare il caro bollette, se le istituzioni non intervengono in tempi ... Stangata sulle vacanze in Alto Adige, raddoppia la tassa di soggiorno e arriva a 5 euro A seguito di un’indagine avviata nel 2017 dalla finanza, arriva una multa salatissima per il titolare di un’agenzia di scommesse in città.I rincari su bollette luce e gas a livelli sempre più esorbitanti. La vera stangata sta per arrivare nelle prossime settimane ...