“Programma cancellato” Terremoto a Mediaset | chiuso dopo appena quattro puntante

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Decisione diinappellabile, stop a Emigratis: ildi Pio e Amedeo in onda su Canale 5 è statoin anticipo. Quella di mercoledì 19 ottobre, è stata l’ultima puntata stagionale. Una decisione necessariache il duo comico è stato sconfitto in prima serata dalle repliche de Il Commissario Montalbano su RaiUno.il quarto tentativo andato a vuoto, l’azienda è corsa ai ripari. L’occasione di riscatto, per Pio e Amedeo, potrebbe arrivare presto. Il successo dello scorso anno, con Felicissima sera, è un’operazione cheintende replicare. Sicuramente nel 2023, ma non ci sono molte certezze se avverrà in questa stagione televisiva o in quella successiva, da settembre in poi. Nelle ore scorse è arrivato anche un post Instagram del duo. “Ed eccoci qua, ...

Non è andato in onda oggi ilcondotto da Eleonora Daniele, per via di una modifica dell'ultimo minuto della ... ha visto Unomattina allungato di circa 20 minuti e Storie Italiane, ...Quindi Temptation Island potrebbe essereaddirittura per sempre, per la preoccupazione dei molti fan delcondotto nell'ultima edizione da Filippo Bisciglia . Al momento non c'è ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...GROSSETO - Sarà presente anche il Coeso Società della Salute all’evento promosso dai Cat, i Club alcologici territoriali, per sabato 22 ottobre, dal ...