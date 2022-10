Manichini di La Russa e Fontana impiccati | la violenza dei soliti studenti

(Di venerdì 21 ottobre 2022) I fantocci dei presidenti di Camera e Senato sono stati fatti penzolare sul Tevere, accompagnati da slogan contro il nuovo governo che sta per nascere. Nel 2018 era toccato a Salvini. Sul posto è intervenuta la polizia

