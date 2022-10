“L’ha fatto per Antonino Spinalbese” Ginevra Lamborghini | colpo di scena dentro fuori il GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022), la crisi con il fidanzato. Da quando la pagina Instagram The Pipol Gossip ha rivelato l’identità del fidanzato dinon si parla di altro. Edoardo Casella, questo il nome della dolce metà dell’ex gieffina, con cui pare esserci aria di maretta.in crisi con il fidanzato. Rivelata l’identità del fortunato che ha conquistato il cuore dell’ex gieffina: “Abbiamo scoperto chi è il compagno della sorella di Elettra. Si chiama Edoardo Casella. Sui social, la coppia, si abbraccia, si tagga, e ha passato l’intera estate insieme”, questo l’annuncio su The Pipol Gossip. Leggi anche: GF Vip 7, Carolina Marconi in lacrime e sotto choc dopo quello che ha vistoin crisi con il ...