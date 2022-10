In una scuola di Poggetto BO non è stato simulato un «matrimonio gay tra bambini»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il 20 ottobre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato il 16 ottobre su Facebook, nel quale si legge: «Nellaelementare di, frazione di San Pietro in Casale (Bologna) scoppia la polemica sull’ideologia gender: “Hanno fatto simulare matrimoni gay tra”». Si tratta di una notizia falsa che risale al 2017. La fonte originale è un articolo pubblicato il 26 maggio 2017 dal sito web de Il Giornale, che riferiva di una «polemica» scaturita in seguito a un presunto «omosessuale benedetto dalle maestre» celebrato «in una terza elementare dell’Istituto Comprensivo di San Pietro in Casale». L’articolo non contiene testimonianze dirette, ma solo la denuncia di un’anonima esponente del gruppo #insiemepossiamo, «nato per combattere ...