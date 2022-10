Grande Fratello Vip | Giulia Salemi al timone di un nuovo programma Mediaset | l’indiscrezione

(Di venerdì 21 ottobre 2022)diventa uno dei volti di punta di: per la voce del web delVip in arrivo un

Scena in cui viene introdotto un villain impalpabile che si rivela un altropunto debole, ... interpretato dall'acerbo Kit Young cui spetta il compito di indossare i panni anche del...È questo l'anno d'oro di Giulia Salemi . Impegnata nello studio delVip in un ruolo inedito, volto del format da lei ideato Salotto Salemi e ora, secondo recenti indiscrezioni, pronta a debuttare con un nuovo programma su Italia 1 con la benedizione di ...Giulia Salemi diventa uno dei volti di punta di Mediaset: per la voce del web del Grande Fratello Vip in arrivo un nuovo programma.GFVip, Marco Bellavia rivede Pamela Prati: “Volevo baciarti nella casa”, lei: “Lo faremo fuori” Marco Bellavia e Pamela Prati si incontrano nello studio del… Leggi ...