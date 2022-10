Donna muore in casa a 77 anni | arrestato il marito | “L’ha soffocata con la mano”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dramma in una villetta di Senigaglia, precisamente nella frazione di Filetto. Un’anzianadi 77è morta all’interno di un’abitazione unifamiliare. Sono stati subito chiamati i soccorsi, Valeria Baldini sarebbe morta per soffocamento, ma a stabilire le reali cause del decesso sarà l’autopsia. Ildella, Marino Giuliani di 79, è statocon l’accusa di omicidio preterintenzionale, cioè andato oltre le intenzione di chi agiva, e posto ai domiciliari. L’allarme è scattato intorno alle 8 della mattina di venerdì 21 ottobre. L’uomo avrebbe messo le mani intorno alla bocca della moglie perché non voleva sentirla urlare. Non avrebbe voluto ucciderla: “Si è trattato di un gesto del tutto involontario”, così l’avvocato difensore di Marino Giuliani, ha ...

Il marito della, presente in casa, è stato interrogato in caserma dai militari , alla presenza del PM. Sulla base degli elementi emersi finora, l'uomo è stato dichiarato in arresto e sarà posto ... Una donna di 77 anni di Senigallia Valeria Baldini, è morta nella propria abitazione in strada della Foresta, nella frazione di Filetto. L'anziana è deceduta per ...