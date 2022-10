Daniele Dal Moro dopo le critiche | “Ci sarebbe un discorso lungo da fare”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ieri sera, giovedì 20 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Tanti gli argomenti della lunga serata con Alfonso Signorini. Ma pare che uno dei concorrenti non abbia preso per niente bene alcune parole che proprio il conduttore tv ha rivolto a lui. Il riferimento è tutto aDal. Il vippone è stato pesantemente criticato da Alfonso e sicuramente neanche Sonia Bruganelli ha dimostrato di apprezzarlo troppo. Ma andiamo a vedere i dettagli di quello che è accaduto. GF Vip 7,Dalprende malissimo le parole di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli Alfonso Signorini ha definitoDalcome un paralume. Secondo il conduttore, il suo concorrenteun complemento d’arredo in quanto non si esprime mai e non ...